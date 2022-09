Ciutadans va lamentar que la Diada s’ha anat consolidat com una jornada «cada cop més sectària» i que «menysprea» els catalans no nacionalistes. En un discurs gravat al Parlament, el president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, va lamentar que Catalunya «porta anys sotmesa a una tensió insostenible per culpa del nacionalisme excloent», a qui li va atribuir una visió «tancada i hispanòfoba» de la catalanitat. Per tot plegat, va afirmar que la Diada està «deslegitimada».