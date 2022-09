Pere Aragonès veu «inevitable» que Catalunya torni a votar

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va centrar el seu missatge institucional amb motiu de la Diada en una nova perspectiva de referèndum. En el cinquè aniversari d’un any 2017 que va marcar l’escenari polític de totes les formacions, el president de la Generalitat va posar l’accent en el dret a decidir. En el missatge, emès ahir al vespre, Aragonès va apuntar que «Catalunya tornarà a votar, és inevitable, perquè és la proposta més inclusiva, la que genera més consens», i perquè «votant i oferint a la ciutadania la capacitat de decidir el futur del país, és l’única manera de resoldre el conflicte amb l’Estat».

Pere Aragonès va emfatitzar que «Catalunya votarà. Ho farà més tard o més d’hora en funció de la força que tinguem, però ho farà. Ho farem», va remarcae el cap de l’Executiu, el qual ca insistie que es tracta d’una «qüestió bàsica de democràcia» i «mai, absolutament mai, renunciaré a què la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement, pacíficament i democràticament el futur del país».

Cinc anys després de la tardor epicèntrica del procés sobiranista que va incloure la jornada de referèndum de l’U d’Octubre, el president de la Generalitat va subratllar que la importància que la ciutadania de Catalunya pugui «escollir entre un estat obsolet, que no respon a les seves necessitats, com veiem, per exemple, cada dia amb el nefast i inacceptable servei de Rodalies de Renfe, o una República catalana amb tots els recursos per millorar la vida de tots i totes».

«Som una nació amb futur»

El president, que ha va adreçar el seu missatge des del Fòrum romà d’Empúries com a espai simbòlic, va assenyalar que «ens hem manifestat històricament l’Onze de Setembre per reivindicar el dret a decidir, la independència del país com l’eina necessària i imprescindible per millorar la vida de tota la ciutadania de Catalunya». Igualment, el cap de l’Executiu va apuntar en la vigília de la Diada que «Catalunya tornarà a demostrar que som una nació amb tot el futur per endavant».

En el seu parlament, Pere Aragonès va fer referència a la situació econòmica actual i va considerar que «estem redoblant tot l’esforç per acompanyar la ciutadania davant el creixement de la inflació; El Govern està actuant i ho seguirem fent». El president va afirmar que «les urgències del moment no ens han de fer oblidar que el conflicte polític amb l’Estat resta pendent de resoldre». Tanmateix, va posar en valor «que estem aconseguint retornar el conflicte a la política, d’on no hauria d’haver sortit mai» i que «s’ha arribat a acords per facilitar la fi de la repressió, per acabar amb l’amenaça de la judicialització, i això és imprescindible per facilitar una negociació que abordi d’una vegada el fons del conflicte polític amb l’Estat».

Imposició del castellà a classe

En un altre apartat del seu missatge institucional, ofert pels mitjans de la Corporació Catalana d’Audiovisuals, el cap del Govern català va afirmar que «construir nació és estar al costat de la gent» i va posar com a exemples iniciatives com la gratuïtat de l’I2 o la defensa de l’escola en català. En aquest sentit, Pere Aragonès va exposar que «una eina imprescindible per a la cohesió social i que hem aconseguit salvar gràcies a una nova llei que reforça el consens lingüístic i educatiu de Catalunya».

Sobre aquest escenari, el president de la Generalitat va apuntar que «per primera vegada en els últims set anys cap centre educatiu veurà com li imposen un 25% de classes en castellà».