El Regne Unit va inaugurar ahir una nova era històrica amb la proclamació de Carles III com a nou rei. Després de la mort dijous de la reina Elisabet II, el seu primogènit, de 73 anys, va assumir ahir el tron britànic en una cerimònia al palau de Saint James, a Londres, davant les principals autoritats del país. A més del rei, en l’acte de proclamació van ser-hi presents la reina consort, Camil·la; el nou príncep de Gal·les, Guillem; altres assessors del monarca; la primera ministra, Liz Truss, i els seus antecessors; ministres i excàrrecs del Govern, i alts càrrecs de l’Església anglicana.

«Soc plenament conscient de les responsabilitats importants que ara m’han sigut traspassades. Per dur-les a terme, tractaré de seguir l’exemple inspirador de la meva mare, el regnat del qual va ser inigualable en la seva durada, dedicació i devoció. En aquest moment, tot i que estem de dol, donem gràcies per la seva vida, que va suposar un exemple de servei social», va afirmar el nou monarca abans de firmar oficialment l’acta de la seva proclamació.

Un consell d’alts dignataris, conegut com el Consell d’Ascensió, que només es reuneix quan hi ha un canvi en la corona, va ser l’encarregat de proclamar oficialment Carles III com el nou monarca del Regne Unit com a successor de la seva mare. El consell va firmar i anunciar la proclamació del nou rei, qui després de la cerimònia es va reunir amb el seu consell privat, acompanyat de la seva dona i del seu primogènit, i va jurar preservar l’Església d’Escòcia. Al migdia, la proclamació va ser llegida des del balcó del palau de Saint James, i més tard es va fer una segona proclamació en el Royal Exchange, l’antiga Borsa, a la City londinenca. El mateix ritual es repetirà avui a Escòcia, Irlanda del Nord i Gal·les.

A les 15.000 hores, membres destacats del Parlament britànic van jurar lleialtat al nou rei. Més endavant, quan el Parlament britànic torni a l’activitat després dels 10 dies de dol nacional, tots els parlamentaris hauran de fer el mateix jurament. Durant la tarda, els acabats d’anomenar ministres del Govern britànic van acudir al palau de Buckingham per mantenir la seva primera audiència amb Carles III, que divendres va rebre la primera ministra, Liz Truss. Es dona la circumstància que el Regne Unit ha estrenat cap d’Estat i cap de Govern durant la mateixa setmana. Cap sobirà britànic ha esperat tant temps per pujar al tron i haurà d’esperar encara més temps per a la seva cerimònia de coronació. La seva mare va trigar més d’un any a ser coronada després de convertir-se en reina per la mort del seu pare, el rei Jordi VI.

En la seva declaració, Carles va agrair el consol rebut per la mort de la seva mare, el regnat de la qual, va dir, no ha tingut precedents en «duració, dedicació i devoció».

El rei va assegurar ser «profundament conscient» del llegat d’Elisabet II i dels «deures i grans responsabilitats de la sobirania» que ha heretat. «Assumeixo aquestes responsabilitats i m’esforçaré per seguir l’exemple inspirador que se m’ha donat, a defensar el govern constitucional i a buscar la pau, l’harmonia i la prosperitat dels pobles d’aquestes illes i dels regnats i territoris de la Commonwealth a tot el món», va manifestar.

Posteriorment, va asseure’s per firmar un document que certifica que ha fet el jurament, en presència de Camil·la i Guillem, que van fer de testimonis.

L’ascens al tron de Carles obre un període delicat per a la monarquia que enfronta múltiples reptes, des del desig de distanciament d’alguns països de la Commonwealth fins a les crítiques pel seu passat colonialista i esclavista.