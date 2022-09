Després de tancar al juliol de l’any passat un primer bloc de reformes i una vegada culminat el canvi del règim dels autònoms (RETA), el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social torna a asseure’s amb patronal i sindicats per trobar un acord que permeti complir les dues fites pendents i que estan compromeses amb Brussel·les per a aquest any dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Des del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social insisteixen en la necessitat que la pensió «reflecteixi millor la vida laboral del treballador i atengui la realitat d’un mercat laboral amb més interrupcions i llacunes». Al costat segueixen sobre la taula aspectes pendents del primer bloc de reformes, recorden fonts de patronal i sindicats que, com és habitual, tornen a asseure’s amb posicions allunyades. Respecte a l’altre gran tema de la reforma, l’increment gradual de la base màxima, patronal i sindicats esperen que Inclusió concreti períodes i ritmes d’aquesta pujada que pretén dotar de més ingressos a la Seguretat Social, així com de quina manera es compassarà amb una alça de la pensió màxima. Per a CCOO i UGT és «fonamental» actuar sobre les bases màximes, mentre que la patronal s’asseurà a la taula a negociar que aquest increment porti de la mà un altre de la pensió màxima, alguna cosa que els sindicats acceptarien però no d’igual intensitat.