El rei Carles III del Regne Unit emprendrà avui un viatge que el portarà a les capitals d’Escòcia, Irlanda del Nord i Gal·les. Encara que la seva base és a la capital britànica, el monarca de 73 anys, que va succeir Elisabet II després de la seva mort dijous passat, té com a prioritat donar la mà als altres territoris del seu regne, on el suport a la monarquia no és tan sòlid com a Anglaterra.

Carles III, que va ser proclamat rei oficialment dissabte passat, ha començat el seu regnat amb una agenda completa en una setmana de grans canvis en aquest país, que el dilluns va començar amb una reina i un primer ministre i acaba amb una primera ministra i un rei. Elisabet II va morir el dijous 8 de setembre als 96 anys al castell escocès de Balmoral, després de rebre el dimarts anterior la nova cap del Govern britànic, Liz Truss, qui va succeir el conservador Boris Johnson. Abans d’iniciar la seva gira pel Regne Unit, Carles III va rebre ahir en audiència al palau de Buckingham Patricia Scotland, la secretària general de la Commonwealth, l’organització d’excolònies i protectorats de la qual és líder honorífic. Posteriorment va fer una recepció als representants diplomàtics d’alguns dels 56 països d’aquesta Mancomunitat de Nacions, a catorze dels quals és rei. Van ser presents, entre altres, els alts comissionats o els seus substituts d’aquest país del Carib, Austràlia, Bahames, Belize, el Canadà i Nova Zelanda, segons ha indicat el palau. Després de la seva proclamació dissabte, el rei Carles es va donar un bany de multituds en saludar amb estretes de mà els ciutadans que l’esperaven a l’entrada de Buckingham, on va projectar una imatge de proximitat que podria diferenciar el seu regnat.