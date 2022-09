El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón ha rebutjat la petició de la Fiscalia Anticorrupció d’obrir una peça separada del cas Kitchen i imputar de nou l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, segons consta en un acte de 13 de setembre, que conclou: «No hi ha raons que justifiquin l’exercici d’accions penals contra la senyora Cospedal». L’instructor, que qualifica de «cridanera» la forma com la Fiscalia ha demanat reobrir la causa contra l’expresidenta de Castella-la Manxa, diu que una vegada examinades les actuacions no s’aprecia l’existència de fets nous que justifiquin deixar sense efecte l’acte ferm del passat 29 de juliol, en el qual s’arxivava l’acusació contra Cospedal. I afegeix: «Els elements aportats no fan més que corroborar extrems ja referits en el relat de fets de l’acte, confirmant l’existència de la trama en els termes fixats en la resolució», és a dir, al si del Ministeri de l’Interior del Govern Rajoy.

L’acte afegeix que el manteniment de la petició d’imputació es redueix gairebé de manera nuclear a uns minuts d’un tall d’àudio del qual es desconeix no sols el seu origen, si no qualsevol circumstància i context. «Sobre la base d’una afirmació feta per la senyora Cospedal s’efectua la inferència a la qual s’arriba per les acusacions, conclusió que no es pot compartir amb un mínim de rigor processal», prossegueix la resolució. Anticorrupció creu que els nous àudios i documents del comissari José Manuel Villarejo posen de manifest que Cospedal havia mentit quan en la seva declaració a l’Audiència va dir que no estava al corrent de l’operació parapolicial d’espionatge a l’extresorer del PP Luis Bárcenas.