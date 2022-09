El Parlament es desperta a un nou curs polític i ho fa amb una presidència buida, despullada de les seves funcions. A Laura Borràs, suspesa des de fa un mes i mig, se la va poder veure per la institució el cap de setmana durant la jornada de portes obertes per la Diada i durant el 90 aniversari de la Cambra catalana, però ni va entrar llavors al despatx que utilitzava quan presidia la institució ni el fa servir ara. Sí que, en canvi, continuen treballant els seus sis assessors.De moment, es mantenen amb ocupació i sou, a l’espera que acord entre ERC i Junts desencalli la situació.

Es tracta de sis càrrecs d’estreta confiança de la presidenta suspesa que cobren entre 3.400 i 6.300 euros bruts mensuals. El més alt, el de Salvador Esteve com a cap de gabinet. El segueix el cap de premsa, l’igualadí Pep Elias, que se situa en 5.500 euros al mes; l’assessor Oriol Izquierdo, amb 3.800 euros; i la responsable de gestió, Elvira Parés, i els tècnics assessors del gabinet, Narcís Junquera i Francesc López, els tres amb un salari de 3.400 euros mensuals, segons ha consultat El Periódico, dels mateix grup que Regió7.

La Mesa del Parlament ha rebutjat la petició de Vox i de Cs perquè siguin destituïts, però tots els membres de l’òrgan han conclòs que jurídicament no poden ser revocats de manera automàtica per la suspensió de Borràs. No s’ha fixat cap termini per determinar què passa amb ells. Els càrrecs de confiança cessen quan és revocada la persona que els va nomenar. No és el cas de Borràs, la condició de la qual és de suspesa. Però com són assessors de lliure designació, sí que poden ser rellevats si el responsable polític del qual depenen així ho decideix. Això significa que, en aquests moments, com que Vergés assumeix les funcions que Borràs no pot exercir, té poders per a rellevar-los si ho creu convenient. ERC ha proposat a Junts treballar per concretar les funcions i l’encaix d’aquest personal al servei de la Mesa tenint en compte que la situació de Borràs és reversible.