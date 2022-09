La memòria del contribuent és curta, i com que les eleccions municipals se celebren a finals de maig, la lògica que mou la política convida a pensar que les rebaixes en els títols de transport públic, que acabaran amb l’arribada del 2023, es mantindran fins a juny. Aquest és un escenari més que possible, segons la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), el director general de la qual, Pere Torres, va reunir ahir la premsa per explicar com està la situació des que l’1 de setembre es van aplicar els descomptes. La demanda ha crescut i ja està prop dels nivells previs a la pandèmia, però aquesta bona notícia amaga moltes incògnites, perquè no se sap què passarà el dia que el metro, el bus, el tramvia o el tren recuperin el preu de tota la vida.