El Suprem ha assenyalat que l’expresident de la Junta d’Andalusia José Antonio Griñán, condemnat a sis anys de presó pel cas dels ERO, no només va conèixer i va permetre que es paguessin les ajudes sabent el «descontrol» i les «gravíssimes il·legalitats» sinó que no va fer res per impedir-ho, i li confirma la condemna.