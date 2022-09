La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, va dir ahir que «Ucraïna resisteix perquè valents com el seu marit, el president (Volodimir) Zelenski, han romàs a Kíev per a liderar la resistència, al teu costat, al costat dels teus fills», va assegurar ahir davant d’Olena Zelenska, esposa de Zelenski. «Avui el valor té un nom i aquest nom és Ucraïna. El valor té un rostre i aquest rostre és el dels homes i dones ucraïnesos que resisteixen enfront de l’agressió russa», ha afegit entre aplaudiments durant una intervenció en la qual també va entonar una espècie de mea culpa. «Una dels ensenyaments d’aquesta guerra és que havíem d’haver escoltat els qui coneixien Putin», va admetre. Tot i així, també va terure pit de la solidaritat i la rapidesa en la resposta europea. «Fa quinze anys, quan va esclatar la crisi financera, vam tardar anys a trobar solucions duradores. Una dècada més tard, quan ens va colpejar una pandèmia mundial, vam reaccionar en només unes setmanes. Però enguany, quan l’exèrcit rus va travessar la frontera d’Ucraïna, la nostra resposta va ser unànime, resolta i immediata», va dir. També va confirmar que les sancions de la UE contra Rússia han arribat per quedar-se. «És el moment de mantenir-nos ferms. No és el moment de l’apaivagament», va afegir.