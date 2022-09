Un projecte pedagògic vinculat als estudis d’Infermeria i Fisioteràpia d’Igualada ha estat reconegut amb un dels sis premis Jaume Vicens Vives d’enguany, que aquest ahir va atorgat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en l’acte d’inauguració del curs del sistema universitari català 2022-2023. L’acte es va celebrar al Centre de Cultures de Cappont a la UdL. La consellera d’Universitats, Gemma Geis, també hi va ser present. L’escriptor i Doctor honoris causa per la Universitat de Lleida, Josep Vallverdú i Aixalà, va ser l’encarregat de pronunciar la lliçó inaugural, «Gaudeamus». Un altre dels premis, aquest a títol individual, va recaure en el professor de la UPC de Manresa, Josep Maria Rossell Garriga.

Els premis Jaume Vicens Vives són distincions que atorga anualment el Govern de Catalunya en reconeixement a la qualitat docent universitària. En el cas del premi igualadí es deu «al seu paper d’agent de transformació en l’ensenyament i l’aplicació pràctica dels estudis universitaris d’infermeria, la seva tasca per millorar les habilitats i competències dels estudiants d’aquest grau, tot facilitant la transferència dels coneixements adquirits a la pràctica clínica, amb l’impacte consegüent sobre la salut dels futurs pacients».

El projecte igualadí premiat, que ha estat creat per professorat de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) i de l’Escola Politècnica Superior (EPS) del Campus Universitari d’Igualada-UdL, es tracta d’una eina d’aprenentatge en simulació clínica virtual per a l’estudiantat del Grau en Infermeria de la UdL i s’ha implantat tant a la capital de l’Anoia com a Lleida.

La simulació virtual s’ha realitzat utilitzant pacients estandarditzats en escenaris clínics (unitat d’hospitalització) gravats al centre de simulació 4DHealth d’Igualada

Juntament amb SAVI, van ser premiats el Grup d’Innovació Docent en Comunicació i Mitjans Audiovisuals de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (UB) i el projecte Rellotges, vestits i muntanyes russes: dissenyat amb matemàtiques de l’Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A títol individual, les distincions Vicens Vives han estat per a Francesca Peiró Martínez, professora de la Facultat de Física de la UB; M. Jesús Morata Garcia, professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull (URL), i Josep Maria Rossell Garriga, professor de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de la UPC.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurat que «el nostre sistema universitari és un dels actius més importants del país» i va instar a «cuidar-lo, enfortir-lo i sentir-nos-en plenament orgullosos». «Tots els rànquings internacionals destaquen la seva excel·lència en termes comparatius», va constatar, i aquest, va dir, «és un excel·lent punt de partida» que el fa ser «molt optimista» sobre el futur universitari.