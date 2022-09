El preu dels carburants ha continuat a la baixa aquesta setmana a les gasolineres. La gasolina sense plom de 95 octans es paga a 1,74 euros el litre, als quals cal restar els 20 cèntims de bonificació del govern espanyol que s’allargarà fins a finals d’any. Així doncs, la gasolina es paga al preu més barat des de fa cinc mesos i s’allunya del màxim de 2,15 euros el litre del juny, punt àlgid de l’escalada de preus iniciada des de l’esclat de la guerra d’Ucraïna. Si es té en compte el descompte, se situaria en 1,54 euros al litre, un nivell similar al d’abans del conflicte bèl·lic. El gasoil també es modera, però no tant i se situa en 1,905 cèntims al litre; un nivell molt més pròxim al màxim de 2,1 euros el litre del juny.

Les dades s’han extret de les 11.400 estacions controlades per 23 operadors que hi ha a l’Estat.

El preu del combustible té una forta influència en el preu final dels productes, així com de l’activitat industrial i el transport i explica en gran part l’escalada de la inflació per sobre del 10% en els últims mesos. La moderació de les últimes setmanes és una de les causes que expliquen el lleuger descens d’una dècima de l’IPC de l’agost.