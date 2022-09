El que començava a ser l’exhuracà i borrasca Danielle ha impactat a Catalunya aquesta setmana amb màxims de temperatura històrics al setembre, però també ha provocat diversos episodis de pluja, sobretot a la part oest de la comunitat autònoma.

Però l’episodi meteorològic encara no ha arribat al final: novament el Pirineu occidental està en avís per perill molt alt de temps violent, en concret les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, on el risc de calamarsa de diàmetre superior a dos centímetres, ratxes de vent superiors a 90 km/h, tempestes i tornados és elevat.

Protecció Civil ha activat la prealerta Inuncat per temps violent, i el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), d’altra banda, ha activat un altre avís per a la meitat nord de Catalunya per pluges intenses, que es preveu que es prolongui fins aquest cap de setmana, i que incideix a la zona litoral i est de Catalunya.