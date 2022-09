Barcelona en Comú va certificar el maig del 2022 en una votació del ple que l’alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, podia presentar-se per tercera vegada a les eleccions municipals, optar de nou al càrrec. Dues-centes onze de les persones que ho van fer, hi van votar a favor. Una es va abstenir.

El codi ètic dels comuns preveu dos mandats com a màxim, i que Colau es presenti per tercera vegada respon a una situació excepcional que, per tant, requereix un aval especial, com el que va rebre a un any dels comicis. Ara, tres dels seus regidors afronten la mateixa situació: Janet Sanz, Laura Pérez i Eloi Badia. La resta d’electes actuals que ja van tenir alts càrrecs en el mandat passat s’escaparan de la votació, al no haver ocupat plaça de polític electe. És el cas per exemple de Jordi Martí, exgerent municipal; i Gemma Tarafa, excomissionada de Salut. En definitiva, cap dels nou regidors de Colau té la porta tancada a repetir a causa del codi intern.

Als crítics de Colau els va semblar que no resultava gaire delimitada una limitació ampliable a 12 anys, perquè no es veu com un període puntual en la vida professional d’una persona. Quan li van preguntar per aquest aspecte, Colau va considerar que estar tres mandats a l’alcaldia «no és perpetuar-se en el càrrec».

Els regidors també estan afectats pel codi ètic dels comuns. Dels que van començar amb Colau el 2015 com a electes, només tres continuen al consistori: la segona tinenta d’alcalde, titular d’Urbanisme, Janet Sanz; la quarta, Laura Pérez, responsable de Drets Socials, i el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia.

Sanz, Pérez i Badia hauran de rebre un aval especial per poder entrar a la llista que Barcelona en Comú presentarà a les eleccions del 28 de maig del 2023, si volen aparèixer a la papereta i Colau els hi vol. Es calcula que les votacions se celebraran al febrer o al març.