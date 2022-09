Amb la gastronomia no s’hi juga. I menys amb les icones. Ho ha comprovat The New York Times, que ha penjat a Twitter un vídeo explicant el pas a pas del pa amb tomàquet que, per dir-ho finament, ha estat molt desafortunat.

Més que fer-ho, ho ha perpetrat. I el gran fòrum mundial que és Twitter s’ha escandalitzat amb el que ha vist: com a recomanació per utilitzar tomàquets al final de la seva temporada, proposen fer un «pan con tomate», així, en castellà. Ja amb el nom ha causat irritació, però el pitjor: ratllen el tomàquet (?), el posen sobre una llesca de pa torrat fregat amb all i, atenció, cobreixen la llesca amb rodanxes de tomàquet i meitats de tomàquets Cherry. Si explicat així a qualsevol se li posarien els pèls de punta, veure el vídeo és encara pitjor. El text de l’enllaç que porta a la recepta diu que és una versió, però ni així rebaixa els ànims: «La majoria dels cuiners catalans simplement tallen el tomàquet per la meitat i suquen el pa torrat. Altres ratllen la polpa del tomàquet i la posen sobre el pa. Aquesta versió afegeix rodanxes de tomàquet i una dispersió de tomaques cherry per a un primer plat substancial». Els usuaris de Twitter han criticat i insultat els autors del vídeo. Han tocat una icona sagrada, i això no es fa.