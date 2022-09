Les obres per a la transformació de l’estació de Sants començaran a finals del 2023 i enllestiran la primera fase d’actuacions el 2026, segons van anunciar l’Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Transports. Les principals actuacions inclouen la reurbanització de la plaça dels Països Catalans, l’ampliació del vestíbul i duplicar fins als 36.000 metres quadrats els espais ferroviaris. El finançament es farà entre Adif i el consistori. Adif assumeix la part ferroviària, estimada en uns 410 milions d’euros, i l’Ajuntament, que no ha detallat la seva part d’inversió, de la urbanística. La transformació es fa per augmentar la capacitat de passatgers fins als 58 milions el 2030.

Adif i l’Ajuntament van detallar que els canvis es faran progressivament. A la primera fase, amb un pressupost de 130 milions, Adif farà intervencions a les andanes de Rodalies i d’alta velocitat (AVE) i noves sales d’embarcament al vestíbul.