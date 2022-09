La líder d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va instar ahir al president de la Generalitat, Pere Aragonès, a solucionar «el més aviat possible» la «crisi de govern» i el «guirigall» i les «picabaralles» internes, i a presentar uns pressupostos «expansius» si vol el suport dels comuns als comptes de la Generalitat. Albiach va assegurar, que «encara que Aragonès ho negui», l’Executiu català «penja d’un fil» i ell és el «màxim responsable de resoldre-ho, per no seguir en «paràlisi».

Albiach va donar aquestes declaracions abans de participar en una jornada municipalista de la seva formació al Vallès Oriental, a Montmeló, de cara a preparar les eleccions locals del maig vinent. De la trobada va dir que les eleccions municipals són molt importants per definir com serà la sortida de la crisi econòmica que s’aproxima. Per a ella, la sortida hauria de ser mitjançant una «gran transformació verda, feminista i democràtica» i va indicar que la seva formació aspira a ser «la casa gran» de «totes aquelles persones que estimen els seus veïns», i que determinaran la sortida que es dona a la crisi d'inflació.

El missatge d’Albiach arriba quan JxCat es troba sumit en un debat intern sobre la seva continuïtat o no al Govern, després de la crisi oberta amb ERC arran de la Diada del passat 11 de setembre.