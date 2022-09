El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va demanar al Govern de la Generalitat que abandoni la «baralla permanent» i el «conflicte crònic» entre els dos socis de la coalició de govern. Illa va dir que «el Govern no governa i exporta el conflicte al Parlament», cosa que considera una «falta de respecte als ciutadans de Catalunya». «Amb els problemes que hi ha, la baralla permanent és el més allunyat del que convé, s’ha de demanar al Govern que faci la seva feina, que governi i deixi de barallar-se», va reblar. A més, va criticar que el proper debat de política general es converteixi en una «moció de confiança» al president de la Generalitat, Pere Aragonès, «posada pels seus socis».

Illa va fer aquestes declaracions en entrar al Comitè Federal del PSOE que se celebra a Saragossa, que servirà per «compartir polítiques en temps complexos, per reforçar l’aposta per les classes mitjanes i treballadores i seguir apostant per les transformacions estructurals.