El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va intentar exhibir unitat al partit en un acte amb militants en què va reunir a Saragossa la plana major del partit i els barons autonòmics, als quals va cridar a sortir a guanyar les eleccions autonòmiques i municipals del proper mes de maig.

Durant la seva intervenció davant de mig miler de militants i simpatitzants socialistes, va assenyalar que amb aquesta trobada es mostrava la "fortalesa" d’un partit "en forma" que surt "a guanyar les eleccions" i a ser la primera força política a tots els municipis. Segons ell, "això és el que necessita la majoria social del país". En aquest sentit, Sánchez es va dirigir en primer lloc al secretari general del PSOE a Madrid, Juan Lobato, "T’ajudarem, necessitem el socialisme també a Madrid", va expressar. Malgrat això, el partit ha ajornat fins al novembre l’elecció del candidat a competir per l’alcaldia amb l’objectiu de presentar un perfil potent que pugui competir amb el Partit Popular. Sobre això, un president autonòmic va assenyalar que, en privat, Sánchez va transmetre "molta força" als líders territorials de cara a les eleccions i, seguint la mateixa línia, el missatge que surt des de Ferraz és que la situació és millor que abans de l’estiu, hi ha molts territoris on estan molt forts i han de sortir amb ànim per competir a tots.

Topar i cogovernar

El president va defensar la gestió del Govern al llarg de la legislatura i en especial durant la pandèmia i la crisi generada per la guerra d’Ucraïna. El cap de l’Executiu va resumir amb els verbs "topar" i "cogovernar" les decisions que ha pres. D’aquesta manera feia referència, per una banda, a les "intervencions de mercats que no funcionen, com l’energètic" i, de l’altra, a "fer país i comptar amb tot el país", va explicar.

Oposició aïllada i retratada

Davant el Consell Polític Federal, format pels presidents autonòmics del PSOE i la resta de líders de les Comunitats Autònomes, Sánchez va tornar a carregar contra el PP per la seva oposició als nous impostos a les energètiques i a les entitats financeres que impulsa el Govern i va acusar als populars de defensar una postura a Espanya i una altra de diferent a Brussel·les . "Si ho proposa el Govern és dolent per esquerrana, si ho proposa Brussel·les és bo per liberal. Ni una cosa ni l’altra; és pur sentit comú", va defensar el cap de l’Executiu, que va cridar a picar l’espatlla en època de crisi per ajudar la classe mitjana i treballadora "perquè les alegries d’uns quants no siguin els sacrificis de la majoria".