Els diputats d’ERC al Parlament han demanat, en una carta oberta a la resta de partits, que el proper debat de política general serveixi per presentar propostes de millora de la vida dels ciutadans davant d’una tardor i un hivern que seran difícils.

La carta subratlla que el debat «no hauria de servir per atacar ningú». Així, en referència indirecta a JxCat, diuen: «Sabem que equivocar-nos d’adversari ens allunya de l’horitzó nacional que alguns perseguim». De fet, reclamen que «ningú s’amagui darrere de les paraules buides i estèrils que no serveixen per a res». «Volem fer el DPG un espai de trobada útil per fer avançar el país, que les propostes siguin generoses, propositives, responsables i aplicables; que confrontem idees».

Els republicans asseguren que volen «empènyer el país a escriure el futur col·lectiu que les majories democràtiques decideixin», fer «feina honesta» i allunyada del «rebombori». «Quan el soroll només és soroll, ens allunya de la utilitat, igual que la gesticulació estèril ens allunya del servei públic», asseguren. «Allunyem-nos dels que atien el populisme contra les institucions i organitzacions polítiques, i treballem per preservar les institucions de la millor manera que es poden defensar: esdevenint útils», conclouen.

En la carta, enviada a tots els grups parlamentaris excepte Vox, els diputats republicans asseguren que volen seguir treballant per a la majoria del país, «lluny d’aquelles polítiques que fan que només guanyin els de sempre».