Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home al barri de Pubilla Cases de l’Hospitalet de Llobregat, ahir cap a 1/4 de dues del migdia. La policia catalana va estar requerida per tal d’assistir un home que havia estat víctima d’unes lesions. El SEM va atendre la víctima in situ, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Arran dels fets, la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Sud va obrir una investigació per esclarir els fets i identificar l’autor o autors de l’agressió mortal.