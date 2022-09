Almenys 4.030.000 persones de 1,94 milions de llars van rebre ahir l’ordre d’evacuació a l’illa japonesa de Kiushu, al sud-oest de l’arxipèlag, a causa de l’arribada del tifó Nanmadol, una tempesta que va suposar l’alerta de nivell 5, la més alta de l’escala d’alerta de desastres japonesa, tant en Kiushu com en les prefectures de Kagoshima i Miyazaki, segons va recollir la televisió pública japonesa, NHK. En aquestes dues últimes zones es va alertar a més de 110.000 persones de 55.000 llars.

L’agència meteorològica del Japó va emetre ahir un advertiment especial per un tifó «sense precedents» per l’imminent perill d’inundacions, crescudes de rius i lliscaments de terra.

El tifó, que es preveu que toqui terra avui i que va estar denominat com Nanmadol, podria portar «tempestes sense precedents, ones altes i marors ciclòniques», segons va detallar l’agència meteorològica nipona en un comunicat. «Tingui molt compte amb les tempestes, les ones altes i les marors ciclòniques. A més, és probable que el sud i el nord de (l’illa de) Kiushu s’experimentin pluges torrencials rècord, així que estigui atent a lliscaments de terra, inundacions de terres baixes, crescudes de rius i inundacions», van advertir les autoritats japoneses.

En concret, a l’illa de Kiushu, s’esperen registres de pluja des dels 400 fins als 600 mil·límetres en tot just 24 hores. I en les prefectures de Tokai i Kinki, ambdues al centre del Japó, pluges de 300 i 250 mil·límetres, respectivament.

Es van cancel·lar multitud de vols a la part sud del Japó, igual que els serveis de tren vela entre les estacions de la ciutat d’Hiroshima i Hakata. Així mateix, es va reduir la freqüència de trens entre Hiroshima i Osaka, en el centre del país.