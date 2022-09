Una persecució policial, que va tenir lloc ahir al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, va acabar amb una furgoneta bolcada a la plaça Kennedy i, com a conseqüència, els tres ocupants van resultar ferits lleus. El succés es va iniciar cap a 2/4 de 3 de la tarda quan una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona va ordenar a la furgoneta que s’aturés en un control, el conductor va fer cas omís i va accelerar per fugir. En aquell moment va començar una persecució per diversos carrers fins que la furgoneta va bolcar.