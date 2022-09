El rei Carles III va informar al seu fill petit i duc de Sussex, Enric, que la seva àvia Elisabet II havia mort només cinc minuts abans que el palau de Buckingham emetés l’anunci oficial de la seva mort, segons va revelar ahir el diari Sunday Telegraph. Aquest fet implica que la primera ministra, Liz Truss, es va assabentar de la notícia del decés de la sobirana als 96 anys dues hores abans que el seu propi net.

El diari també va indicar que l’estat de salut de la monarca es va anar comunicant als membres de la família reial al llarg de la tarda anterior a la defunció d’Elisabet II, si bé en aquest moment no es va considerar pertinent que els seus familiars s’afanyessin a desplaçar-se fins al castell de Balmoral, a Escòcia, on es trobava la sobirana. Segons el Telegraph, la situació va canviar l’endemà en empitjorar la salut de la reina, per la qual cosa es va requerir amb urgència la presència del seu primogènit, l’actual monarca Carles III i la resta de familiars.