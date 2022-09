Junts per Catalunya es reafirmar en la seva exigència a ERC perquè es compleixin aspectes del pacte de Govern entre republicans i JxCat en relació al full de ruta sobiranista i que JxCat considera que no estan duent-se a terme. Per això continua «estenent la mà» per «recuperar l’agenda independentista». «Per garantir l’estabilitat no hi ha millor fórmula que complir l’acord que subscrivim les dues forces», va insistir ahir el portaveu de Junts, Josep Rius.

En compareixença de premsa després de l’executiva de JxCat, Rius va demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que segueix de viatge a Nova York per la cimera climàtica, que no actuï de manera partidista. En relació a la possibilitat de mantenir o no l’acord de Govern amb ERC i el futur d’aquesta coalició el portaveu va reiterar que «val la pena si es fa com pactem entre totes dues forces i ERC s’avé a complir l’acord». Rius va eludir replicar les declaracions d’Oriol Junqueras en què acusava dirigents de Junts i el PSC de tapar-se la corrupció i d’haver-se repartit les institucions catalanes durant dècades, i va atribuir aquestes crítiques als «nervis» al si d’Esquerra. Sobre una possible sortida de Junts del Govern, Rius ha indicat que ERC «s’ha de posicionar sobre si vol complir l’acord de govern que dona estabilitat a la legislatura». En canvi, la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va negar que hi hagi una crisi al Govern, ja que la crisi és «dins de JxCat».