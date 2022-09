El navassenc Xavier Mas Craviotto és professor de català a la Universitat de Bristol, al Regne Unit. Ahir havia de començar les classes del nou curs, però el funeral de la reina Elisabet II ho va parar pràcticament tot. Avui, si no hi ha res de nou, iniciarà el que serà el seu tercer curs a la universitat britànica. El Regne Unit, i especialment Anglaterra i la seva capital, Londres, es va paralitzar pel funeral i el posterior enterrament de la reina al castell de Windsor.

Considera que hi ha hagut una pompositat exagerada?

Em sorprèn, però és perquè tinc una perspectiva externa. La visió de la monarquia al Regne Unit és diferent a la d’Espanya. Per a mi és sorprenent veure tot això que han muntat, la reacció del país, però aquí la monarquia és un símbol molt important i més transversal que no pas a Espanya, on està vinculada a una posició més tradicionalista, més de dretes. Aquí és més de país. En aquest cas la reina ha estat molts anys ocupant el tro. La majoria de la gent viva del país l’ha vist des de sempre. En parles i et diuen que és com l’àvia de tots. És un esdeveniment històric i ho entens.

El nou rei Cales III serà capaç de mantenir la línia marcada per Elisabet II?

He parlat amb un amic del Regne Unit sobre això i em deia que molta gent no és pro monarquia però que la reina els hi agradava. No la monarquia, sinó la reina. Ara amb el rei nou molta gent sí que potser no mostrarà obertament el seu suport a la monarquia. Ja no agrada tant. Es molt menys popular i en pocs dies ja ha tingut alguns incidents. Té un caràcter una mica especial. No serà tan popular ni tindrà tant suport.

Com ha viscut tot el procés de dol i les cerimònies de reconeixement fins el funeral?

Sorprès. A Espanya també passaria que hi haurà gent que faria cues per veure el fèretre, però seria d’un sector molt concret i en canvi aquí és més generalitzat perquè és un símbol de país. M’ha sorprès la reacció de la societat i també la de universitat. Van fer un correu lloant la seva figura i van habilitar un lloc per deixar-hi flors, cartes, targetes i un llibre de suport, a més a més de posar a disposició psicòlegs a tothom qui ho demanés. No m’imagino una universitat catalana fent tot això perquè a Espanya és una figura més polititzada i associada a la dreta.

Com ho ha seguit? Ha fet cua?

Els inputs que he tingut han sigut parlant amb la gent d’aquí. Tothom en parla constantment. La gent amb la qual em moc és més aviat antimonàrquica, però tot i així la reina els hi estava bé.

El país es va paralitzar del tot pel funeral?

Tinc un bar davant casa i estan servint [ahir per al lector]. No és tant com sembla, però no tinc una imatge prou general.