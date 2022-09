Felip VI va tornar a comprovar al funeral d’Elisabet II fins a quin punt la relació amb el seu pare s’ha convertit en un problema molt difícil de gestionar. La Sarsuela està atrapada en la seva pròpia estratègia. La prefectura de l’Estat va voler protegir el Rei i va començar a marcar distàncies amb Joan Carles I el juny de 2019. Els advocats de Corinna Larsen havien informat Felip VI dos mesos abans que seria el beneficiari de la Fundació Lucum quan el seu pare morís. Amb aquesta informació i pensant a protegir-se, el Rei va acordar amb Joan Carles I que deixés la vida pública el 2 de juny. Es complien cinc anys de l’abdicació i semblava una cosa natural. Però ningú podia imaginar-se el que estava per venir. El juny de 2019 la Sarsuela va deixar de donar compte de res que afectés l’emèrit. Es volia remarcar que representava el passat, però com a mal col·lateral va possibilitar que es convertís en un vers lliure.

Quan a principis de març de 2020 les notícies sobre els diners acumulats per l’excap d’Estat es van multiplicar, Felip VI va decidir separar-se ja públicament del seu pare i va anunciar que renunciaria a l’herència. La Sarsuela va comunicar que l’emèrit havia designat l’advocat Javier Sánchez-Junco per donar compte de les informacions que poguessin afectar-lo. La falta d’un portaveu oficial de l’emèrit ha complicat la vida a Sarsuela, especialment per resoldre dubtes que no tenien a veure amb les recerques judicials.

Així, quan a l’agost de 2020 la Casa, el propi excap d’Estat i el Govern van acordar que marxés a viure fora d’Espanya, va haver-hi uns dies en què no se sabia on estava. La Sarsuela va argüir que era Joan Carles I el que havia de donar aquest detall. Dues setmanes després, la prefectura de l’Estat va fer públic que es trobava a Unió dels Emirats Àrabs. Una distorsió semblant es va viure el desembre de 2020 quan un diari va publicar que estava ingressat a Abu Dhabi per coronavirus. La Sarsuela es va resistir a informar de l’assumpte. Tot plegat va provocar que la primera visita a Espanya de l’emèrit, el mes de maig passat, es convertís en un espectacle. Ara, a Londres, s’han tornat a posar de manifest aquests desajustaments i la Sarsuela ha informat d’algunes coses de Joan Carles I, les que li convenia (si acceptava la invitació al funeral, si anava a Windsor o no), i ha obviat les que li couen: dir com i quan va arribar i se’n va anar de Londres, per exemple.

El que se sap d’ell és pels seus amics, alguns que el visiten a Abu Dhabi i d’altres que hi mantenen només una relació telefònica, però que a vegades tenen més informació dels seus desitjos i plans que la pròpia Sarsuela. Felip VI no ho té fàcil per sortir d’aquest mal pas.