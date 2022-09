António Guterres, el secretari general de Nacions Unides, va obrir ahir amb un missatge d’esperança el seu discurs davant l’Assemblea General per la iniciativa que està permetent exportar gra des d’Ucraïna a través del mar Negre enmig de la guerra oberta per Rússia. No obstant això, el retrat del món que el portuguès va traçar en aquesta intervenció, que representava el tret de sortida al debat plenari anual de l’organisme, col·loca el món enfront d’un mirall que retorna una fosca imatge de crisi, desastres, injustícies i perills, profundament interconnectats, que no deixen massa espai per a l’optimisme.

Guterres va assegurar que vivim «embussats en una disfunció global colossal». Bona part del seu focus va estar en la creixent i cada vegada més aguditzada bretxa entre el nord i el sud, i en les divergències entre països desenvolupats i en desenvolupament, «entre els privilegiats i la resta». Aquesta discrepància, va dir, «està en l’arrel de les tensions geopolítiques i la desconfiança que enverinen totes les àrees de cooperació, de vacunes a sancions i comerç». I va advertir que es viu un «torrent de crisis que s’estan retroalimentant» que hauria de fer saltar les alarmes. «L’agitació social és inevitable, el conflicte no esta lluny», va dir el lusità, que va assegurar que «el nostre món està en perill, i paralitzat». Guterres vaticina «un hivern de descontentament global en l’horitzó» i un dels problemes immediats que el món ha d’afrontar és la crisi global de fertilitzants, agreujada a conseqüència de la guerra a Ucraïna, les traves per a l’exportació d’aquests fertilitzants o components com l’amoníac des de Rússia o Bielorússia i l’augment dels preus energètics que disparen el cost de la producció. «Enguany el món té suficient menjar, el problema és la distribució, però si no estabilitza el mercat de fertilitzant el problema de l’any que ve pot ser el propi subministrament d’aliments», va destacar Guterres, que va demanar que s’eliminin tots els obstacles per a l’exportació. Per al secretari general de l’ONU, no obstant això, les tensions geopolítiques creixents i crisis que s’estan combinant i interconnectant, des de l’impacte de guerra i canvi climàtic a les pressions inflacionàries, la injustícia estructural del sistema financer global o la reculada en la lluita per drets i llibertats o per les metes més bàsiques dels Objectius de Desenvolupament Sostenible com eliminar pobresa i fam i assegurar l’educació, obliguen a accions conjuntes i decidides. Part del seu focus va estar en la «funesta situació financera de països en desenvolupament i el destí dels objectius de desenvolupament sostenible». «94 països, 1.600 milions de persones, moltes a Àfrica, afronten la tempesta perfecta», va dir, enumerant els «efectes econòmics i socials de la pandèmia, desorbitats preus d’aliments i energia, les càrregues de deute, la inflació en espiral i la falta d’accés a finançament». També aquest focus als països en desenvolupament va aparèixer en el discurs de Guterres en referir-se a la crisi climàtica. «Ha de ser la primera prioritat de cada govern i organització multilateral però s’està deixant en segon pla», va denunciat, urgint a «acabar la guerra suïcida contra la naturalesa». El portuguès va assegurar, a més, que aquesta crisi «és un cas de manual sobre injustícia moral i econòmica». Va recordar que «el G-20 és responsable del 80% de l’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle». I va cridar tots els països desenvolupats a taxar els beneficis de les companyies de combustibles fòssils, i redirigir el recaptat a països que sofreixen pèrdues i danys per la crisi climàtica i a les persones que tenen dificultats per afrontar els preus creixents d’aliments i energia. No és l’única mesura específica que va proposar Guterres. I va fer també una crida directa a una «profunda reforma estructural» del sistema financer global, que va denunciar obertament. «Va ser creat pels països rics per servir els seus interessos. Amplia i atrinxera les desigualtats», va dir. El secretari general de l’organisme mundial va sol·licitar, així mateix, que es creï un fons d’estímul dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, liderat per G20, perquè els països en desenvolupament tinguin més i més fàcil accés a finançament, alleugeriment deute, expansió de liquiditat i fons especialitzats.