El Govern va encaixar ahir amb malestar les declaracions del president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, en les quals encoratjava els empresaris catalans a situar la seva seu a Andalusia, després de la rebaixa fiscal aprovada pel seu executiu autonòmic, que ha suprimit l’impost de patrimoni.

«Jo, des d’aquí, dic als empresaris catalans que aquí és la seva terra. A Catalunya, hi ha impost de successions i donacions; aquí, no. A Catalunya, hi ha impost de patrimoni; aquí, no. I a més aquí no ens independitzarem mai», va afirmar Moreno.

Les paraules de Moreno van ser analitzades a la reunió setmanal del Govern, una sessió atípica, encapçalada pel vicepresident, Jordi Puigneró, ja que el president català, Pere Aragonès, encara és a Nova York, on se celebra una cimera climàtica. Al final de la reunió, en roda de premsa, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va rebutjar entrar en una «subhasta populista» de rebaixa d’impostos i va demanar al president andalús que «deixi Catalunya en pau».

Plaja va assegurar que Moreno «faria bé d’orientar les seves polítiques posant els ciutadans andalusos al centre», en lloc de parlar de Catalunya «com va fer Vox» durant la darrera campanya electoral a Andalusia. «Que deixin els catalans en pau. En tot cas, serà Catalunya qui decidirà quins impostos necessita, tenint sempre en compte les necessitats dels seus ciutadans i amb l’objectiu de garantir els millors serveis públics», va destacar.

Plaja també va contestar al ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, que es va mostrar partidari de més centralització fiscal de l’Estat per evitar el «despropòsit» de la competència tributària entre comunitats. Escrivá va proposar -a títol «personal», segons va precisar- l’aplicació d’un «model australià» fins ara desconegut per a la majoria, que primer determina el volum de despesa per habitant necessari per prestar els serveis, perquè a continuació l’Estat transfereixi els recursos corresponents a les regions. Com a rèplica, la portaveu del Govern català va advertir que «la centralització mai és la millor de les opcions», per això la Generalitat aspira a «administrar el cent per cent» dels impostos que paguen els catalans.

Tampoc els comuns, els vots dels quals poden resultar fonamentals per aprovar els propers pressupostos de la Generalitat, avalen la supressió de l’impost de patrimoni. El portaveu d’En Comú Podem al Parlament, David Cid, va demanar no seguir el «model» de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, per no convertir Catalunya «ni en l’Andorra del sud, ni en la platja de Madrid».

Per la seva banda, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va criticar que el Govern andalús insti les empreses catalanes a «deslocalitzar-se», encara que tampoc va subscriure la resposta recentralitzadora d’Escrivá. «Des de cap comunitat autònoma s’han de fer crides a les empreses d’altres territoris perquè es deslocalitzin», va destacar el dirigent de la principal patronal catalana.

D’altra banda, una setmana abans fdel Debat de Política General al Parlament, ERC i JxCat segueixen sense aconseguir un acord que els permeti presentar-se a aquesta cita parlamentària amb un posicionament unitari que allunyi la possibilitat d’una ruptura.

Amb tot, Plaja va assegurar que el Govern és «l’últim dels espais on repercuteixen les diferències entre els dos partits» de la coalició, ja que els consellers «s’esforcen que el dia a dia dels seus departaments estigui aïllat de les dinàmiques de partit». No va negar les «discrepàncies evidents, conegudes», entre els dos socis independentistes, però va remarcar que en aquests moments la «prioritat immediata» de tots els consellers és l’ «elaboració i aprovació» dels pressupostos catalans per al 2023.