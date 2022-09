Una enquesta elaborada per l’Observatori sobre Solitud no desitjada de Creu Roja de Catalunya ha conclòs que les persones pobres i joves pateixen especialment la solitud no desitjada, quan fins ara es pensava que eren les persones grans les que patien més l’aïllament.

L’univers de la mostra són les persones que atén Creu Roja a Catalunya i l’enquesta s’ha fet a 1.511 persones de les quatre províncies entre els mesos de febrer i maig d’aquest any, i els resultats s’ha elaborat el primer informe de l’Observatori, segons dades aportades ahir per l’entitat en una presentació pública.

Vuit de cada deu persones ateses i enquestades per Creu Roja experimenten algun tipus de solitud i, d’aquestes, el 22 % admeten patir solitud greu o molt greu. L’informe remarca que la solitud no desitjada afecta especialment els col·lectius que pateixen pobresa, exclusió i marginació social i és inversament proporcional al nivell d’ingressos.

Els indicadors més alts de solitud es donen entre el grup d’edat més jove, d’entre 18 i 29 anys, en el qual només el 20,25% es defineixen com «no sols», segons l’Escala De Jong, que es fonamenta que la solitud és la discrepància entre les relacions socials desitjades i les que efectivament es tenen. El sentiment de solitud no es dona necessàriament en persones que viuen soles i està relacionat amb la falta de relacions o de vinculació amb la comunitat, segons l’informe. Així, més de la meitat de les persones enquestades consideren que viure sol o sola no és bo o té més inconvenients que avantatges, mentre que el 44,5 % en fa una valoració positiva.

La visió de viure sol és més desfavorable entre els homes i aquesta diferència es fa més acusada amb l’edat i, així, una de cada tres persones menors de 65 anys vol viure sola quan arribi a la vellesa i entre les dones aquesta és l’opció majoritària.

El coordinador de Creu Roja de Catalunya, Enric Morist, també a destacar la solitud no desitjada de les més de 4.000 dones víctimes de violència masclista de les quals fan seguiment en aquesta entitat, a qui es truca per telèfon per saber com estan. Les persones migrants, les malaltes o amb discapacitat o les famílies monoparentals, moltes de sostingudes per dones soles, són altres col·lectius vulnerables en què la falta de suport i aïllament social són més elevats, segons l’enquesta.

El 75 % de les persones que han participat en la mostra no disposa de cap tipus de suport professional ni tecnològic per a la seva cura o el de la seva família, però aquest percentatge varia en funció de l’edat i, a partir dels 80 anys, més de la meitat reben algun tipus de servei. Les noves tecnologies poden contribuir a pal·liar les situacions de solitud i a ampliar les possibilitats d’interactuar amb els altres, s’apunta a l’informe i, en aquesta línia, set de cada deu persones enquestades usen diàriament aplicacions com Whatsapp, xarxes socials i videotrucades per relacionar-se. Aquest ús varia en funció de l’edat, i els grups d’edat més jove són els que usen les noves tecnologies molt o bastant. En aquest sentit, les persones que es relacionen principalment de manera virtual presenten indicadors de solitud més elevats, una situació que es pot donar, segons els representants de Creu Roja, pel fet que les xarxes socials i la tecnologia no poden substituir les emocions i les sensacions.

L’informe també posa en relleu que el confinament i les restriccions imposades en pandèmia van provocar un augment del sentiment de solitud, i un de cada quatre pensa que ha incrementat aquesta sensació, un augment «que ha estat més acusat entre les dones dels col·lectius més joves i entre els homes que viuen sols», s’afirma en l’informe.