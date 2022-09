Els interlocutors dels sectors conservador i progressista del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) van celebrar ahir la seva segona reunió per continuar amb les negociacions per nomenar els dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) que els correspon, una trobada que va acabar sense acord i sense data per a un tercer, que en qualsevol cas es produiria després de la visita del comissari de Justícia de la UE, Didier Reynders, a Espanya la setmana vinent. Els vocals José Antonio Ballestero i Carmen Llombart -conservadors- i Álvaro Cuesta, Rafael Mozo i Roser Bach -progressistes- van estar reunits durant més de dues hores com a part d’aquesta segona trobada, a la qual acudien ja amb un primer acord pel qual van decidir que els dos candidats al TC sortirien dels magistrats del Suprem. Els progressistes van posar sobre la taula nou aspirants; els conservadors van tornar a assistir sense llista pròpia.