El Parlament de Catalunya va constituir ahir la comissió d’investigació sobre espionatge polític a independentistes, presidida per l’exconsellera del Govern de l’1-O i portaveu adjunta d’ERC a la cambra catalana, Meritxell Serret. El president del grup de JxCat al Parlament, Albert Batet, va ser escollit com a vicepresident de la comissió, mentre que la diputada de la CUP Montserrat Vinyets n’ostenta la secretaria.

La sessió constitutiva va tenir lloc ahir, abans que el debat de política general de la setmana que ve marqui la pauta de l’inici d’un curs parlamentari que comença amb noves turbulències entre els dos socis del Govern, ERC i JxCat.

Els grups independentistes no han mostrat fissures en la constitució d’aquesta comissió d’investigació, que indagarà en les denúncies d’espionatge polític de més de 60 independentistes a través dels programes de ciberespionatge Pegasus i Candiru.

El maig passat, els grups d’ERC, JxCat, la CUP i els comuns van registrar la petició per crear aquesta comissió d’investigació, després que transcendís que almenys 60 persones, entre elles destacats líders independentistes com els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Quim Torra, van ser espiats a través de Pegasus, un sistema comercialitzat per la companyia israeliana NSO Group que solament es ven a governs. La comissió tindrà una durada d’un any i, al final dels seus treballs, haurà d’elaborar un dictamen de conclusions, que serà sotmès a votació en el ple del Parlament.

Després de ser elegida presidenta, Serret va afirmar que la comissió es planteja com a objectiu «donar tota la informació a la ciutadania» sobre aquest cas d’espionatge. «Com a institució democràtica, tenim la responsabilitat de fer front comú amb d’altres institucions per garantir la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans», va afegir. Serret també figura en la llista de persones espiades amb Pegasus.