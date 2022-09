La població de catòlics a Irlanda del Nord ha superat la de protestants per primera vegada des de la creació de la província britànica fa 101 anys, segons va revelar ahir el cens de població de 2021. L’estudi constata que el 45,7% dels habitants de la regió són catòlics o han crescut en un context catòlic, enfront del 43,5% que es va declarar protestant. Un 9,3% no pertany a alguns d’aquests dos grups.

El cens es publica cinc mesos després que el partit republicà Sinn Féin, principal representant de la comunitat catòlica-nacionalista, guanyés les eleccions autonòmiques per primera vegada en la seva història, la qual cosa ha donat impuls a la seva proposta de convocar un referèndum sobre la reunificació d’Irlanda. Des de les seves files es van celebrar les dades del cens, descrits com un «canvi històric» i «irreversible» pel diputat del Sinn Féin al Parlament britànic John Finucane. «Tots podem ser part de la creació d’un futur millor, d’un nou marc constitucional i d’una nova Irlanda», va assenyalar el polític en referència al referèndum que promou la seva formació.

Després de la guerra d’independència (1919-1921), el Regne Unit va dividir l’illa en dues jurisdiccions, la província d’Irlanda del Nord i la República d’Irlanda, la qual cosa va donar pas a gairebé un segle de tensions i enfrontament armat entre les dues comunitats. L’acord de pau del Divendres Sant (1998) va posar fi al conflicte, però des de llavors el número de població protestant-unionista ha caigut constantment per passar de representar el 53% el 2001 fins al 48% el 2011 i el 45,7% el 2021. Per contra, la catòlica va augmentar un punt entre 2001 i 2011, fins assolir el 45%, i va cobrar impuls en l’última dècada, fins a l’actual 45,7%.

El cens també va abordar la qüestió de la identitat nacional i el 31,9% de la població va declarar que es considera «només britànica», mentre que el 8% va optar per l’opció «britànica i nord-irlandesa». El 29,1% de la població es va identificar com «només irlandesa», enfront del 19,8% que va emplenar la casella «només nord-irlandesa». La distinció és important perquè, si bé la identitat irlandesa i el catolicisme mantenen forts vincles, això no significa que una majoria de catòlics a Irlanda del Nord desembocarà automàticament en la reunificació. Els observadors recorden que en la història irlandesa figuren herois republicans protestants, com Wolfe Tone o Roger Casement, mentre que una part dels catòlics nord-irlandesos dubten de la reunificació o, simplement, s’hi oposen.