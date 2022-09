La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar ahir que el nou gravamen sobre grans fortunes sobre el qual treballa el Govern tindrà caràcter temporal. «Igual que ha passat amb l’impost a les energètiques i l’impost a la banca, treballarem en una fórmula temporal i posteriorment les circumstàncies diran si és necessari o no prorrogar-lo», va aclarir la ministra en declaracions als periodistes als passadissos del Congrés dels Diputats, després de participar en el debat sobre el sostre de despesa pressupostària per al 2023. És previst que els nous impostos sobre la banca i les energètiques es liquidin el 2023 i el 2024.

Montero també va afirmar que l’obligació de pagar el nou gravamen sobre grans fortunes entrarà en vigor l’1 de gener del 2023, però no va aclarir si ja afectarà les dades econòmiques del 2022, com és el cas dels nous impostos sobre la banca i les energètiques, que es pagaran l’any que ve sobre resultats econòmics de l’exercici actual. Tampoc va aclarir si la nova fórmula prendrà com a base la proposta d’Unides Podem d’incorporar més tributació per a patrimonis a partir de 10 milions d’euros; ni tan sols va precisar si es tractarà d’un nou tribut (la qual cosa requeriria una nova llei) o un ajust sobre algun impost ja vigent (cosa que podria ser incorporada en el projecte de Pressupostos per al 2023): «No tot pot anar als Pressupostos», va afirmar Montero, després de demanar «deixar treballar els tècnics» en una proposta de gravamen.

En tot cas, el que sí que va voler subratllar la titular d’Hisenda és que «l’important és que el Govern demana més esforç als quals més tenen per protegir la classe mitjana del nostre país, la classe treballadora i la població més vulnerable». En aquest context, Montero va tornar a criticar la iniciativa del Govern d’Andalusia de bonificar al 100% l’impost sobre el patrimoni i de rebaixar el 4,3% la tarifa autonòmica de l’IRPF per corregir l’impacte de la inflació, una iniciativa a la qual també s’ha sumat Múrcia. «Em sembla una enorme irresponsabilitat que comunitats autònomes que estan demanant permanentment més diners al Govern d’Espanya decideixin renunciar a recaptació en el marc de les seves competències», va afirmar.

El Congrés va aprovar ahir la proposta del Govern de tornar a deixar en suspens el 2023 les regles d’estabilitat pressupostària, d’acord amb el marc disposat per la Comissió Europea en l’actual context de crisi energètica per la guerra a Ucraïna. La proposta va tirar endavant amb el vot a favor de PSOE, Unides Podem, Esquerra Republicana, Ciutadans, el PNB, EH-Bildu, Més País-Equo, Coalició Canària, el PRC i Terol Existeix. En contra hi van votar Vox i Fòrum Astúries, mentre que van decidir abstenir-se el PP, Junts i la CUP.