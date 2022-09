La jutgessa ha absolt l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell del delicte de frau fiscal pel qual afrontava gairebé tres anys de presó, en considerar legal que utilitzés una empresa administrada per ell mateix per cobrar els serveis professionals que prestava com a assessor.

La Fiscalia demanava dos anys i nou mesos de presó per a Rosell -i dos anys i dos mesos l’Advocacia de l’Estat-, a qui acusava de defraudar gairebé 231.000 euros a Hisenda en l’exercici del 2012, facturant els seus serveis professionals a través d’una societat sense estructura ni activitat real, per no declarar-los a l’IRPF i pagar així menys imposats. L’expresident del Barça, que el juny del 2019 va retornar a Hisenda la quota que se li reclamava més els interessos, ja va ser absolt fa tres anys per l’Audiència Nacional després de ser acusat de blanquejar comissions il·legals de l’expresident de la Confederació Brasilera de Futbol, cas pel qual va romandre 22 mesos a la presó preventiva.

El mes que ve, Rosell -defensat per l’advocat Pau Molins- tornarà a asseure’s al banc dels acusats per un delicte de corrupció entre particulars en el fitxatge del futbolista Neymar. De fet, malgrat que l’acusat es va acollir al seu dret a no declarar en el judici, a través de la seva defensa va denunciar ser víctima d’una «persecució indiscriminada» per part de la justícia i l’Agència Tributària des del 2010, per les seves responsabilitats al Barça i les seves «suposades connexions» amb l’independentisme.

A la seva sentència, que pot ser recorreguda, la titular del jutjat penal número 3 de Barcelona lamenta les «conseqüències negatives» que va implicar per a Rosell el procés en l’Audiència Nacional, però recalca que «això no li confereix ni un halo d’impunitat en relació amb altres fets diferents» ni pot deduir-se que hagi estat víctima d’una «actuació irregular» per part de l’Agència Tributària.