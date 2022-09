La Comissió de Salut Pública va acordar ahir recomanar la vacunació amb la segona dosi de reforç contra la covid-19 per a tots els més grans de 60 anys, així com per als menors d’aquesta edat que presentin condicions de risc per a la salut, i avala que s’administri juntament amb l’antídot contra la grip. Així, després d’aprovar-se la quarta dosi aquesta setmana -o segon reforç- per als ciutadans de 80 anys o més, així com per a les persones internes en residències de persones grans i altres centres de discapacitat, la Comissió de Salut Pública ha decidit recomanar-la per als sexagenaris, septuagenaris i persones de menor edat amb alguna complicació de salut.

Recomana que la vacunació contra la covid-19 es faci de manera conjunta amb el sèrum contra la grip «sempre que hi hagi disponibilitat de totes dues vacunes» i aclareix, a més, que aquestes vacunes es podran administrar també conjuntament amb altres com el preparat enfront de pneumococ «en funció de la factibilitat». Dilluns començarà a tot Espanya la inoculació del segon reforç, ja adaptat a les variants d’òmicron, contra la covid-19 per als col·lectius plantejats inicialment, encara que no hi ha data perquè comenci a inocular-se a ciutadans d’entre 60 i 79 anys. Algunes comunitats com Galícia, País Basc, Extremadura i Catalunya ja han anunciat que inocularan tots dos sèrums simultàniament. A més a més, Salut Pública recomana la dosi de reforç contra la covid-19 també per al personal els centres, serveis i establiments sanitaris, tant d’atenció primària com hospitalària, i en «persones que treballen en els serveis d’emergències sanitàries en contacte amb pacients i personal de residències de majors o d’atenció a la discapacitat».