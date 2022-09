El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar ahir que el Govern català es relacioni amb Israel i tots els pobles i estats del món, «independentment» de la seva «política interna». En una breu compareixença, Aragonès va remarcar la voluntat del Govern de consolidar els màxims llaços internacionals «amb tothom».

Les paraules del president Aragonès han arribat quatre mesos després que el Parlament reconegués, al juny, que el sistema que aplica l’estat d’Israel als «territoris ocupats» és contrari al dret internacional i equival al crim d’apartheid. Aquesta proposta de resolució va ser aprovada a la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC) amb el suport de PSC-Units, ERC, CUP i comuns, el vot en contra de Junts i l’abstenció de Vox i Cs.

Precisament, la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, va assegurar que la resolució del Parlament que veu apartheid en el règim que Israel aplica a Palestina no representa la visió de l’Executiu català, i que d’aquesta manera ho va transmetre a l’ambaixadora israeliana en el seu moment: «No és en absolut la posició del Govern, i no és en absolut la posició dels catalans». Ho va dir en declaracions a la cadena i24NEWS recollides per Europa Press durant el seu viatge a Israel i a Palestina, que va concloure just ahir després de quatre dies en què la consellera es va reunir amb diverses entitats, investigadors i dirigents de la regió.

«Aquest viatge té un significat especial perquè mostra clarament que som aquí i volem estrènyer les relacions que han sigut molt bones fins ara», va afirmar la consellera Alsina.

La consellera d’Acció Exterior i Govern Obert va apostar perquè Israel sigui un «soci clau» per a Catalunya a la regió, en el marc dels Acords d’Abraham –que van segellar la pau entre Israel i els Emirats Àrabs– i en les polítiques de la zona del Mediterrani.