El Departament de Salut està preparant una llei que declararà espais lliures del fum del tabac (i, per tant, no s’hi podrà fumar) llocs públics com les entrades d’escoles i centres sanitaris, marquesines d’autobusos i terrasses d’establiments. A les illes Balears i al País Valencià, per exemple, està prohibit fumar a les terrasses: va ser una norma que va arribar amb la pandèmia de covid-19 i que s’ha mantingut. Però a Catalunya mai es va arribar a prohibir fumar. La Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) considera «boníssima» la mesura si finalment es porta a terme i recorda que la llei antitabac espanyola és una de les «més laxes» d’Europa. A Espanya és vigent, des del 2010, la llei antitabac, però la seva reforma, plantejada aquest any pel Ministeri de Sanitat, es manté estancada.

L’anunci de la nova llei antitabac catalana el va fer el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ahir a TV-3, on a més va concretar que estan acabant de redactar la norma, que el Govern podria presentar «en les pròximes setmanes» i que després haurà de seguir el tràmit parlamentari. No hi ha data encara d’entrada en vigor, però tot sembla indicar que es posarà a caminar al llarg del 2023. La normativa, segons Salut, inclourà el tabac, els cigarrets electrònics i altres productes relacionats amb el tabac.

D’altra banda, a partir del gener s’oferirà gratuïtament el tractament substitutiu de la nicotina a les persones amb rendes més baixes de 18.000 euros. Salut calcula que se’n podrien beneficiar unes 600.000 persones que fumen i que es troben en aquest llindar. Argimon va detallar que aquests tractaments per deixar de fumar costen uns 300 euros. Amb la gratuïtat es volen eliminar les traves econòmiques per a les persones amb menys recursos.

Segons van confirmar fonts de Salut a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, el departament ja treballa en la normativa anunciada per Argimon, però després ha de passar pel Consell Executiu i, posteriorment, ha d’anar al Parlament. Per això no saben la data exacta d’entrada en vigor de la llei.

Argimon va reconèixer que la reducció de persones fumadores es va frenar el 2017 i des d’aleshores la xifra es manté estable en aproximadament un 24% de fumadors a Catalunya. Va afegir que sempre que s’ha impulsat alguna normativa que declara espais lliures de fum més gent ha deixat de fumar, i per aquesta raó Salut treballa en una de nova.

El conseller va explicar que aquesta és una llei que pot tirar endavant Catalunya i que així ho farà. Va reconèixer que hi ha d’haver un «període de transició» perquè es pugui acceptar aquesta nova realitat, però va recordar que abans es fumava en llocs com restaurants i ara seria segurament impensable.

D’altra banda, la reforma legal de la llei antitabac del Ministeri de Sanitat actualment està paralitzada, així que de moment impera la de l’any 2010. La reforma de la llei que planteja el ministeri dirigit per la ministra Carolina Darias preveu prohibir fumar no només a les terrasses de bars i restaurants, sinó també als estadis esportius, en parcs, platges i als cotxes particulars. Però, com que aquesta reforma està estancada i des de fa anys es parla que la llei del 2010 ha de ser endurida, han sigut les mateixes comunitats i ajuntaments els qui han anat posant límit al tabac pel seu compte. Un altre exemple: Barcelona ha aprovat aquest any la prohibició de fumar a les platges. A escala estatal, no hi ha hagut avenços.

Tot i que l’hostaleria catalana rebutja la mesura («no és el moment de dictar una prohibició com aquesta, ja que el sector surt d’una pandèmia molt perjudicada i feble», va assenyalar en un comunicat la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn, Fecalon), els metges aplaudeixen la iniciativa.