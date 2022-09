La Fiscalia de Delictes Econòmics ha recorregut la sentència que absol l’expresident del Barça Sandro Rosell del delicte de frau fiscal pel qual afrontava gairebé tres anys de presó, per utilitzar una empresa administrada per ell mateix per cobrar els seus serveis professionals. Segons fonts del ministeri públic, el motiu del recurs és que la Fiscalia discrepa de la motivació de la sentència, en la qual la jutge penal conclou que és legal que Rosell cobrés els seus serveis d’assessor a través d’una empresa malgrat que amb prou feines comptava amb estructura i activitat. La Fiscalia demanava dos anys i nou mesos de presó per a Rosell -dos anys i dos mesos l’Advocacia de l’Estat-, a qui acusava de defraudar gairebé 231.000 euros a Hisenda en l’exercici del 2012, facturant els seus serveis a través d’una societat que no tenia estructura i activitat real, per no declarar-los en l’IRPF i pagar així menys impostos.