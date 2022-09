Dirigents de Junts qüestionen que la consulta interna que duran a terme hagi de preguntar necessàriament si cal sortir o no del Govern català i demanen centrar la qüestió en com fan complir l’acord amb ERC i el full de ruta que han de seguir. Així ho han explicat diverses fonts, que coincideixen a destacar que es tracta d’un debat present entre els membres de la direcció però també entre els afiliats i les bases del partit.

En la ponència política de juliol, Junts va acordar valorar el grau de compliment de l’acord de govern amb els republicans i avaluar les mesures a adoptar sense descartar-ne cap, i el text afegeix: «En aquest escenari, Junts plantejarà a les seves bases la possibilitat de continuar o no en el govern o adoptar altres tipus d’iniciatives adequades a la situació». De fet, el sector proper a la presidenta del partit, Laura Borràs, sempre ha advocat per sortir del Govern i no era partidari ja, en un inici, de l’acord de govern amb ERC, mentre que els consellers de Junts i els afins al secretari general, Jordi Turull, aposten per continuar formant part de l’executiu català.

Més enllà dels que s’han pronunciat obertament sobre això, com el conseller d’Economia, Jaume Giró, en el si de la direcció hi ha visions diferents sobre com cal enfocar la consulta –que totes les parts veuen «inevitable» celebrar. «La qüestió és si s’està fent bé o no la feina. Sortir o no del Govern ha de ser el resultat d’aquest debat», ha assegurat una de les fonts partidàries de quedar-se a l’executiu, que aposten per intentar recompondre la relació amb ERC i per reivindicar el treball que estan realitzant els consellers de Junts.

Encara que acusen els que volen sortir del Govern d’estar «forçant la màquina» i d’exercir pressió perquè se celebri la consulta, destaquen que serà la direcció de Junts la que haurà de reflexionar i traslladar la seva proposta al Consell Nacional, que és previst que es reuneixi el dissabte 22 d’octubre. En contraposició, uns altres apunten que, encara que es faci una pregunta «ambigua», ha d’aparèixer la qüestió de si cal sortir o no del Govern, i defensen que així ho estableix la ponència política del partit.

Arran d’aquest debat, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va reivindicar que Junts és un partit amb debat intern, sensibilitats diferents i democràcia interna, i va recordar que en el congrés van aprovar per unanimitat el que havien de fer en relació amb el pacte de govern: «Com a militant, jo m’expressaré en la consulta», va exposar. Encara no hi ha data per a aquesta consulta, que fonts del partit no veuen possible celebrar, com a mínim, fins després del Consell Nacional d’octubre.