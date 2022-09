El president del Govern, Pedro Sánchez, pujarà una vegada més, avui, a l’escenari de la Pineda de Gavà, l’altaveu des del qual ja fa sis anys l’actual ministre Miquel Iceta es va deixar la pell demanant-li que lliurés Espanya d’un govern de Mariano Rajoy. Ha plogut molt des de llavors i poc esperen que plogui enguany, amb la meteorologia amenaçant la primera Festa de la Rosa postpandèmia. El PSC preveu que la celebració sigui «multitudinària» i està concebuda com el pròleg de la carrera cap a les eleccions municipals. L’escenografia està dissenyada per enaltir els alcaldables, que s’asseuran en una graderia darrere del faristol.

«Si alguna cosa ens singularitza és el nostre compromís municipalista, la política de proximitat», explica l’alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i viceprimera secretària d’Organització i Acció Electoral, Lluïsa Moret. Des que va guanyar les eleccions catalanes del 14-F, en el partit de Salvador Illa s’ha imposat el positivisme, recolzat per les enquestes que la mantenen com la primera força política a Catalunya malgrat no haver pogut governar. Ara que l’independentisme està sumit en una crisi interna, la cúpula socialista busca que aquesta moral de victòria impregni les eleccions municipals.

La festa per excel·lència d’inici de curs del PSC servirà per exhibir musculatura, per projectar-se com l’alternativa estable i per mostrar-se com l’antítesi a la «disputa crònica» en el Govern que amenaça d’acaparar el focus del debat de la política general.

La joia de la corona

Illa vol, a més de guanyar, governar la Generalitat, i les municipals són enteses com la primera estació per aconseguir-ho. Barcelona és la joia de la corona del repte, una plaça que li toca defensar a Jaume Collboni, que no serà ratificat com a alcaldable fins al mes de novembre. No serà un detall menor si Sánchez beneeix el seu nom i apaga el debat de fons sobre la seva possible substitució, que continua malgrat que Illa li ha mostrat el seu suport.

El PSC dona per fet que el president del Govern portarà sota el braç un discurs enfocat a uns mesos que es preveuen econòmicament complicats per a la ciutadania per la inflació i la crisi energètica. Però a més de treure pit per les mesures impulsades des de la Moncloa, en contraposició a la política d’estalviar impostos «als rics» que critiquen el PP, els socialistes catalans auguren que també «es destacarà el paper» dels municipis i dels seus alcaldes. En aquest sentit, la festa d’enguany ha estat concebuda com el tret de sortida per a les eleccions municipals, claus també per a la continuïtat de Sánchez a l’executiu.

Més enllà de Barcelona, assenyalada en vermell pel líder del PSOE, el PSC dona per fet que les seves majories absolutes a l’àrea metropolitana són inexpugnables per molt que Esquerra pretengui esgarrapar vots en la que sempre ha estat el gran planter de vots socialista. Des de l’Hospitalet de Llobregat de Núria Marín a la Cornellà d’Antonio Balmón o la Santa Coloma de Gramenet de Núria Parlón. També Sant Boi de Llobregat, Gavà o Granollers. El partit de Salvador Illa preveu conservar altres localitats importants com Sabadell, Granollers i Mataró. Més difícil serà conservar Badalona, plaça forta per al PP de Xavier García Albiol, però s’ha fixat com a objectiu recuperar Tarragona i Lleida, i també ciutats com Terrassa, Reus, Vilafranca del Penedès i la Seu d’Urgell. Les enquestes de les quals disposen, asseguren, van a favor seu.

Créixer a tot arreu

Un dels reptes del PSC continua sent tancar la bretxa que es va obrir entre l’anomenat cinturó vermell i la resta del territori quan el partit va patir l’escissió del sector sobiranista durant els primers anys àlgids del procés. Reconeixen que zones com l’interior de Girona o les Garrigues o els pobles més petits i amb menys candidatures són els principals punts febles.

Amb l’objectiu d’avançar en l’homogeneïtzació de la presència del partit s’ha treballat amb les federacions per presentar el 20% més de candidatures que el 2019, és a dir, fins a 600, xifra amb la qual donen per fet que creixeran a tot Catalunya.

«Som en un dels millors moments de la Festa de la Rosa, hi ha moltes ganes de recuperar l’espai tradicional», insisteix Moret, que ha estat una de les dirigents encarregades de vetllar per l’organització de l’acte. S’aprofitarà la gran assistència que es preveu per donar un impuls a la campanya d’afiliació que el PSC ha posat en marxa per augmentar la seva bossa de militants. En aquests moments són 12.000, lluny encara dels 20.000 que tenia fa una dècada, però tampoc es tracta d’un factor determinant en un moment en què les eleccions a Catalunya es guanyen o es perden, sovint, per un grapat de vots. Sense anar més lluny, Illa va guanyar el 14-F amb una diferència de poc més de 49.000 suports respecte d’ERC. En els millors anys de la Festa de la Rosa, a Gavà es concentraven la meitat d’aquesta xifra, segons els organitzadors.