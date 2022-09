Washington

Els Estats Units van advertir ahir el govern de Vladímir Putin que qualsevol ús d’armes nuclears tindrà «conseqüències catastròfiques» per a Rússia, ja que el país nord-americà i els seus aliats respondran «de manera decisiva».

Així ho va assegurar l’assessor de seguretat nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una entrevista a CBS News en la qual va dir que cal «prendre’s molt de debò» el possible ús d’armes nuclears per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial.

«Hem comunicat directament, en privat, a nivells molt alts al Kremlin, que qualsevol ús d’armes nuclears tindrà conseqüències catastròfiques per a Rússia», va assegurar l’assessor.

En un discurs televisat dimecres passat, Putin va esmentar les «armes del futur» per advertir l’OTAN que Rússia compta amb un arsenal nuclear «sense parangó» que li permet contrarestar qualsevol amenaça occidental.

«Vull recordar que el nostre país també disposa de diferents sistemes ofensius i, en alguns components, són més moderns que els que posseeixen els països de l’OTAN», va amenaçar.

En opinió de Sullivan, tant en públic com en privat Estats Units va estar «clar i específic» sobre el que implicaria un possible ús d’armes nuclears, ja que el Govern de Joe Biden «respondrà amb decisió», va insistir. Estats Units, va afegir l’assessor governamental, continuarà fent costat a Ucraïna en els seus esforços per defensar el país i la seva democràcia i va recordar que ja s’han proporcionat més de 15.000 milions de dòlars en ajudes per a armament i sistemes de defensa aèria.

En l’entrevista, Sullivan es va referir també a la situació actual de l’Exèrcit rus i va assegurar que la crida a la mobilització ciutadana «no és exactament un senyal de força o confiança», sinó «un senyal que estan sofrint molt en el costat rus».

Quant a l’ampliació del paraigua de protecció nuclear a les regions separatistes de l’est d’Ucraïna, Sullivan va assegurar que no els acoquina i que continuaran «fent costat a Ucraïna en la defensa de la seva democràcia». Així, ha recordat que els Estats Units han lliurat armes a Kíiv per valor de 15.000 milions de dòlars, inclosos sistemes antiaeris i centenars d’obusos d’artilleria.