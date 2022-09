Els fabricants veuen «impossible» instal·lar portes automàtiques a tots els comerços abans del 30 de setembre, tal com fixa el decret d’estalvi energètic per fer front a la inflació rècord que afecta l’economia espanyola.

Algunes empreses del sector registren el 30% més de comandes i el 100% més de pressupostos de l’habitual i es veuen totalment «col·lapsades», mentre que d’altres només han notat increments de sol·licituds d’informació. L’obligatorietat de la mesura ha coincidit amb un moment amb preus disparats, falta d’instal·ladors i amb poc temps per planificar una estratègia de màrqueting diferent de les portes obertes. Per tot plegat, els comerços reclamen una moratòria i poder fer aquesta «inversió important» més endavant. El decret llei obliga els locals a instal·lar un sistema de tancament de portes per impedir que es quedin obertes de forma permanent i es malgasti energia. La norma també fixa una temperatura mínima i màxima en espais climatitzats i l’apagada dels llums dels aparadors a les deu de la nit, mesures que van entrar en vigor a mitjan mes d’agost.

En canvi, l’executiu espanyol va establir el 30 de setembre com a termini màxim per instal·lar els nous mecanismes de tancament de portes, tenint en compte la dificultat d’instal·lar-les d’un dia per l’altre i en ple període de vacances. Ara, quan falta menys d’una setmana perquè la mesura entri en vigor, els fabricants i comerciants consideren que no hi ha prou temps per fer front a una demanda que ha col·lapsat el sector. A banda dels ritmes de fabricació, una de les dificultats que impedeixen complir els terminis és la falta de professionals per instal·lar les portes. «Sent realistes, és impossible. Fan falta professionals al carrer», ha explicat Dídac Contreras, president de l’Associació Espanyola de Fabricants de Portes Automàtiques.