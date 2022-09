Andalusia ha vist marxar des del 2019 fins al primer semestre d’aquest any un total de 2.018 empreses, més de la meitat (1.131) cap a Madrid, seguida de Catalunya (237) i el País Valencià (177). La dada es contraresta amb el nombre de companyies que van fer el viatge invers per instal·lar-se a la comunitat andalusa, on van arribar en el mateix període de temps 2.326 empreses des d’altres comunitats d’Espanya. El saldo final de 308 és positiu a favor d’Andalusia.

Les dades, facilitades per la Confederació d’Empresaris d’Andalusia (CEA) amb el Col·legi de Registradors d’Espanya com a font oficial, estableixen que la comunitat, des del 2019, any en què van començar a governar PP i Cs a la Junta i quan es va iniciar la baixada d’impostos, aconsegueix atreure més empreses de les que perd, però la raó fiscal no sembla ser-hi al darrere. Madrid, amb un règim fiscal fins ara més lax, va exportar a la comunitat andalusa 1.117 empreses, davant de les 1.131 que se’n van anar d’Andalusia a la capital d’Espanya. Les empreses salten d’una autonomia a una altra en totes les direccions. Encara que no hi ha estadístiques sobre quin tipus d’empreses són, es pressuposa que són petites i mitjanes, perquè aquelles que tinguin grans inversions al seu territori normalment no afronten mudances, aclareixen els experts. Des de Catalunya es van instal·lar a Andalusia 412, davant de les 237 empreses andaluses que van decidir anar-se’n a la comunitat catalana, amb un saldo a favor d’Andalusia de 175 empreses, una mica més que el balanç net respecte a Madrid.

El president de la Junta d’Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha aconseguit situar el debat fiscal en el primer pla i obrir una pugna entre les comunitats del PP i el Govern, que ha iniciat una contraofensiva amb un impost temporal a les grans fortunes. El seu anunci de rebaixar l’IRPF el 4,3% i, sobretot, la seva aposta per suprimir l’impost de patrimoni, en clara competència amb Madrid, l’única comunitat que fins ara bonificava al 99% aquest tribut, s’ha justificat amb el missatge que s’atrauran empreses a Andalusia des d’altres comunitats i es captarà inversió. Entre els experts hi ha molts dubtes i poques certeses que la supressió de l’impost de patrimoni tingui aquesta causa-efecte. Els empresaris sí que afirmen que dinamitza l’economia i atreu grans capitals i talent.

Aquestes dades destaquen que la mobilitat d’empreses entre comunitats d’Espanya és comuna, però el sistema fiscal no és el primer motiu, ni tan sols el principal, per guiar les mudances empresarials.