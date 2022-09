Una massiva protesta va esclatar ahir al nord de l’Índia per demanar justícia per la mort per ofegament d’una jove recepcionista, en un presumpte crim que implica el fill d’un destacat líder del governant Bharatiya Janata Party (BJP, hinduísta).

El cos de la jove de 19 anys identificada com Ankita Bhandari va ser trobat ahir al riu Ganges a la ciutat de Rishikesh, del nord estat de Uttarakhand, després de cinc dies desapareguda. El matí d’ahir centenars de persones van acudir al tanatori on va ser traslladat el cos de Bhandari per exigir justícia pel crim pel qual ja han estat arrestats tres sospitosos, va informar en una declaració en vídeo el superintendent adjunt de policia Shekhar Suyal. La presumpta participació de Pulkit Arya, propietari de l’hotel en el qual treballava la jove i fill de Vinod Arya, líder regional del BJP a Uttarakhand, va bolcar de seguida l’atenció dels mitjans i va convertir el succés en un cas d’alt perfil. «Li vaig assegurar al pare de Ankita Bhandari que el govern regional prendrà les mesures més estrictes contra els culpables, i farà una recerca imparcial sobre aquest atroç crim», va dir a Twitter el cap de Govern d’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. El BJP, la formació del primer ministre, Narendra Modi, va informar ahir de l’expulsió Pulkit Arya de les files de la formació després de la detenció del seu fill. Les autoritats de moment no han ofert informació sobre quin va poder ser el motiu del crim. Les mostres d’indignació col·lectiva i les massives protestes de carrer per crims contra dones s’han tornat cada vegada més freqüents a l’Índia, amb bona part de la població acusant les autoritats de la tolerància i l’encobriment d’aquests crims. L’Índia va viure protestes sense precedents contra la violència a les dones a la fi de 2012, després de la violació en grup d’una jove universitària en un autobús a Nova Delhi i la seva posterior mort per les greus ferides que li va causar la sevícia. Aquest cas va marcar un abans i un després al país i des de llavors les lleis contra les agressions sexuals s’han anat endurint, accelerant també la pena capital contra alguns agressors, encara que molts critiquen que les mesures no han estat suficients.