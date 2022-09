Aquest 2022 començava consolidant la pujada de l’impost de matriculació que s’havia d’haver produït l’any passat. Des de l’1 de gener, aquest gravamen té en compte l’estàndard d’homologació d’emissions de vehicles WLTP, més rigorós que el NEDC anterior, i per això vehicles que abans no pagaven o entraven en un dels trams menors, van saltar de tram i van pagar o van abonar més. Per això, malgrat que fins a l’agost les matriculacions s’han reduït el 9,4% fins a 533.042 unitats, la recaptació ha pujat, precisament, el 9,4% fins als 404 milions.

La xifra d’agost encara és més espectacular perquè el mes passat les vendes de vehicles nous van pujar per primera vegada en mesos, el 9,1% fins a les 51.907 unitats. En aquest sentit, per l’impost de matriculació es va recaptar un total de 42,1 milions, el 160% més respecte a l’agost del 2021, que va ser especialment fluix per la crisi dels xips i la incertesa per la pandèmia. La mitjana ingressada per vehicle matriculat el mes passat va ser de 752 euros, gairebé 458 més que el 2021, mentre que des de començament d’any la quota mitjana és de 725 euros, davant els 657 de l’any passat.