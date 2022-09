El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja ha tancat el pack de mesures anticrisi que anunciarà avui al debat de política general del Parlament. Com va avançar El Periódico, el cap del Govern presentarà un pla de xoc per contenir els estralls de la crisi que amenaça diversos fronts. Es tracta d’un paquet d’ajudes, sobretot directes, per pal·liar els efectes de la inflació. Amb especial atenció a les famílies, les llars vulnerables, els joves, les pimes, i, també, mesures per afavorir la transició energètica.

Després de diverses reunions entre la Conselleria d’Economia, a càrrec de Jaume Giró, la Conselleria de Presidència, de Laura Vilagrà, i el gabinet del president, els implicats van tancar l’acord ahir al migdia i assolirà els 300 milions d’euros. Aquest serà el punt de partida del paquet d’ajudes amb el qual Aragonès intentarà convèncer els seus socis. Algunes de les ajudes es posaran ja en marxa i altres dependran de l’aprovació dels pressupostos del 2023. D’altra banda, Aragonès posarà avui damunt la taula una proposta per recosir aliances entorn del dret a l’autodeterminació. El debat que marca l’inici del curs polític a Catalunya arriba enguany en un context de moltes turbulències: crisi i inflació per la invasió russa a Ucraïna, tensions entre ERC i JxCat que podrien derivar en ruptura de la coalició i un Parlament amb la presidenta, Laura Borràs, suspesa. La vicepresidenta primera del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés, d’ERC, presidirà la sessió donada la negativa de JxCat a rellevar a Borràs, pendent de judici. Vergés obrirà la sessió d’avui, que s’iniciarà amb el discurs sense límit de temps d’Aragonès, seguit dels líders dels grups parlamentaris -cadascun disposarà de mitja hora-, als quals el president contestarà un a un. El ple no es reunirà demà pel judici a Madrid de la portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant (vegeu aquesta mateixa pàgina), i serà divendres quan es reprengui la sessió, per votar les propostes de resolució dels grups. El debat coincideix amb un moment especialment delicat en les relacions entre socis del Govern, fins al punt que la cúpula de JxCat ha advertit que és «perfectament possible» la ruptura de la coalició si els republicans no accepten complir tres condicions, recollides en l’acord de legislatura: reactivació d’un Estat Major del procés, unitat d’acció a Madrid i negociació d’amnistia i autodeterminació en la taula de diàleg amb l’Estat. El teló de fons del debat d’aquesta setmana serà la negociació dels pressupostos de la Generalitat per 2023, que Aragonès desitjaria pactar amb la CUP i En Comú Podem, encara que el conseller d’Economia, Jaume Giró, ha ampliat les converses al PSC. El primer secretari del PSC i cap de l’oposició a Catalunya, Salvador Illa, serà el primer cap parlamentari a debatre.