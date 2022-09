El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar ahir un «escut social» de gairebé 300 milions d’euros per ajudar famílies vulnerables, joves, sector primari i empreses catalanes, un paquet de mesures per afrontar l’encariment del cost de la vida i la crisi energètica.

Al debat de política general que va arrencar ahir al Parlament català, el president va presentar la bateria de mesures de fins a 297,8 milions d’euros, un paquet que el Govern va començar a treballar de fa setmanes per encàrrec d’Aragonès, segons fonts de l’Executiu català.«Engeguem un escut social per fer front a l’augment del cost de la vida i perquè aquesta nova crisi no impliqui augmentar encara més les desigualtats», va assenyalar Aragonès.

Si bé algunes de les mesures seran d’aplicació immediata, en l’actual exercici pressupostari, la majoria s’executaran a partir dels pressupostos del 2023, a més que no serà un pla «tancat» i en propers dies i setmanes es preveu fins i tot que se n’hi afegeixin altres.

El Govern d’Aragonès destinarà 100 milions d’euros a partir del 2023 per ajudar famílies de rendes baixes i mitjanes amb fills escolaritzats, per pal·liar el seu esforç per l’increment de costos relacionats amb l’escolarització. L’ajuda, que serà de 100 euros per alumne i s’executarà a través d’una deducció del tram autonòmic de l’IRPF, inclourà alumnes escolaritzats des d’infantil 3 a quart d’ESO del sistema públic, incloent-hi alumnes de la concertada. En tot cas, el Govern encara no detalla quin percentatge dels 973.000 escolars actuals es veuran beneficiats per la mesura, cosa que es concretarà en la llei de mesures d’acompanyament dels pressupostos, tenint en compte també els efectes de la inflació sobre la capacitat adquisitiva de les famílies.

Una de les mesures que ja preveuen dins de l’actual exercici pressupostari serà un augment del 50% de l’ajuda prevista per a famílies vulnerables per pagar la factura energètica d’aquest hivern, l’anomenat bo social tèrmic (BTS), al qual el Govern català destinarà 8,8 milions que se sumaran als 17,5 milions que ja rebien aquestes famílies fins ara.

Segons la Generalitat, 100.219 llars que ja estan incloses al registre del BTS rebran l’increment, a més de l’ajut que ja tenien: l’import per llar oscil·larà entre 41 euros fins a 186; per tant, amb el doble ajut, les famílies vulnerables rebran entre 125 i 560 euros, i es calcula que podran adquirir entre 5 i 21 bombones de butà, en funció de la seva vulnerabilitat. La mesura té un termini previst de tres mesos des de l’inici del tràmit fins que arribin els diners a cada llar; i es preveu que s’allargui els propers mesos d’hivern.

Els joves també seran uns altres dels beneficiats de les mesures presentades pel president, per exemple, una convocatòria d’ajuts al lloguer per a joves, que s’engegarà aquesta mateixa setmana. L’ajut al lloguer de 29 milions d’euros totals es dirigirà a joves de fins a 36 anys i poden arribar als 250 euros mensuals per persona, segons els ingressos i el preu del lloguer i sempre que no tinguin una altra ajuda de caràcter estatal. Si hi hagués més d’un jove titular del mateix contracte de lloguer, es podrà sol·licitar l’ajut de manera individual; i si més d’un resulta beneficiari en un mateix habitatge, la suma no podrà superar l’import mensual del lloguer o el preu de la cessió.

D’altra banda, amb un import de 30 milions d’euros, però en aquest cas a partir dels pressupostos del 2023, el Govern ampliarà fins als 30 anys la tarifa bonificada de transport públic per a joves a través de la T-Jove, una targeta trimestral i bonificada que fins ara estava dirigida als joves de fins a 24 anys.

Amb els ulls posats en la crisi energètica mundial provocada per la guerra a Ucraïna, però també el canvi de model obligat per l’emergència climàtica, el Govern accelerarà la instal·lació de plantes de producció d’energies renovables i biogàs a partir dels pressupostos del proper any, amb un import total de 67 milions. D’aquests, uns 25 milions seran per accelerar els tràmits de les instal·lacions inferiors a 5 megawats, mitjançant la digitalització del procés i la incorporació de més professionals, amb el que es preveu reduir fins a sis mesos el termini màxim fins a autoritzar projectes de plantes i parcs de generació elèctrica renovable. També s’impulsarà una línia de subvenció (40 milions) per a la retirada d’amiant i instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum, destinat sobretot al sector primari; i s’obriran oficines de transició energètica per a pimes, pel que es destinaran 2,2 milions d’euros.