El Govern va aprovar ahir -la quarta setmana de curs- el decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica, que inclou l’Educació Primària, l’Educació Secundària Oligatoria (ESO) i els cicles formatius de grau bàsic, i que els centres educatius tindran tres anys per aplicar progressivament. En el decret es defineix l’estructura del currículum, que inclou com a novetat les competències clau i el perfil competencial de sortida, que concreten les finalitats educatives d’aquestes etapes. També incorpora nous elements curriculars per al desplegament de les àrees i matèries: competències específiques, criteris d’avaluació, coneixements i situacions. En aquest sentit, el nou currículum "aprofundeix en l’enfocament de competències per a aconseguir un aprenentatge amb sentit i profund".

Com altres novetats, el currículum inclou sis aspectes que es volen impulsar en el sistema educatiu: aprenentatge competencial, perspectiva de gènere, universalitat del currículum, qualitat de l’educació lingüística, benestar emocional i consciència global i ciutadania democràtica. El decret preveu l’enfocament competencial, que combina els continguts habituals de les matèries amb "capacitats personals per resoldre situacions problemàtiques", i la possibilitat de "establir àmbits per impartir de forma integrada diferents àrees i matèries".