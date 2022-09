Aragonès cessa Puigneró i deixa la crisi al Govern pendent de la resposta de Junts

Pere Aragonès va deixar anit la crisi de Govern més oberta que mai, tot i que va intentar resoldre-la, per la seva banda, amb el cessament del vicepresident de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, el principal càrrec de Junts a l’Executiu català. Ho va comunicar passades les 11 de la nit, en una compareixença que es va fer esperar molt després de la reunió extraordinària del consell executiu que Aragonès va convocar a la tarda al Palau de la Generalitat i de la reunió que va mantenir, més tard, amb el secretari general de Junts, Jordi Turull.

En la seva compareixença, ÇAragonès es va «disculpar» en nom de la Generalitat i de la presidència per l’exhibició de desordre a l’executiu que aquests dies està omplint totes les informacions. I això «en un moment molt complicat, econòmic i social». Una situació, que va venir a reconèixer, ara no toca. Però la pilota ahir estava damunt la seva teulada i havia de fer-hi alguna cosa.

Per això va assegurar que «les desconfiances no ajuden a complir els objectius» i va reconèixer que «el soroll s’ha traslladat al Govern», fet que desestabilitza. Per a Aragonès, en la seva intervenció al debat de política general de dimarts va «estendre la mà» als seus socis de Govern per «trobar una solució conjunta», però Junts no va recollir-li el guant, segons el seu parer, en plantejar a darrera hora de la sessió una moció de confiança en cas que no es compleixin les exigències dels postconvergents. «La responsabilitat meva és pensar en el bé comú i en la ciutadania, que necessita un Govern estable i institucions que estiguin al cent per cent al servei de la ciutadania. Fer més fàcil la vida a la gent», va dir Aragonès anit, unes exigències, va apuntar, «no compatibles una amb moció de confiança que pot dur a la interinitat el Govern en una tardor i hiverns molt difícils. Seria irresponsable», va dir el president. Per això, la «situació en les ultimes hores ha estat de pèrdua de confiança envers el vicepresident Puigneró, que no va informar-me de les intencions del seu grup parlamentari» de proposar una moció de confiança. «Davant la pèrdua de confiança», va dir Aragonès, cessa Puigneró com a vicepresisent i conseller de Polítiques Digitals i Territori. Ara, la pilota està a la teulada de Junts, que haurà de decidir, va explicar Aragonès, un nou nom per ocupar la vicepresidència, «que ha de refer les confiances». Però la pilota està a la teulada de Junts, sobretot, perquè avui en la seva executiva haurà de decidir si accepta les condicions d’Aragonès o li obre un nou pols que pot acabar, ara sí, definitivament amb la coalició entre Junts i ERC a l’executiu.

De moment, la presidència quedarà vacant, va assegurar Aragonès, «fins que Junts proposi un nom que canvïi la dinàmica i refaci confiances». Aragonès va dir que havia informat Turull de la seva decisió, però no va voler respondre sobre quina havia estat la reacció del secretari general de Junts. «La resta de membres del Govern tenen la meva confiança», va dir. Aragonès va assegurar que aquest «pas em dol personalment, però és necessari per enfortir el Govern». I va concloure: «desitjo que Junts continuï formant part del Govern, perquè la feina feta l’últim any és bona. Sóc conscient de les dificultats, socials, econòmiques i polítiques. Ens en sortirem, però no m’inhibiré de les responsabilitats» i va garantir que ell continuarà al capdavant de l’Executiu per complir els «compromisos que vaig adoptar fa un any i mig».